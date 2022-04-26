Sınırda kaçak göçmen alarmı! Sınır güvenliğine büyük yatırım

Bugüne kadar 911 kilometrelik Suriye sınırının 873 kilometrelik bölümü güvenlik duvarlarıyla örüldü. Suriye'den kaçan savaş mağdurlarını sınırların gerisinde güvenli alanlarda tutabilmek için insani yardım kuruluşlarının da desteğiyle Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 248 farklı noktada briket evler inşa edildi. Afganistan'dan kaçan ve İran sınırı üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyenlerin girişlerinin engellenmesi için de tedbirler en üst seviyeye çıkarılmıştır. Buna yönelik İran sınırının Ağrı, Hakkâri, Iğdır ve Van illerini kapsayan bölümünde bugüne kadar 191 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı, aydınlatma, kamera ve termal algılayıcıların kurulumları tamamlandı. Hakkâri ve Van sınır hattında 50 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı devam ediyor.

Sınır güvenliğine yönelik aydınlatma sistemi çalışmaları da büyük oranda bitirildi. Bu çerçevede 575 kilometre aydınlatma, 137 kilometre enerji nakil hattı, 101 kilometre tel çit/panel sisteminin kuruldu. Kilis-Suriye sınırının 37 kilometrelik kısmı ile Gaziantep-Suriye sınırının 30 kilometrelik kısmında aydınlatma sistemi kurulumuna yönelik çalışmalar devam ediyor.