Sınırda kaçak göçmen alarmı! Sınır güvenliğine büyük yatırım

Bugüne kadar 911 kilometrelik Suriye sınırının 873 kilometrelik bölümü güvenlik duvarlarıyla örüldü. Suriye'den kaçan savaş mağdurlarını sınırların gerisinde güvenli alanlarda tutabilmek için insani yardım kuruluşlarının da desteğiyle Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 248 farklı noktada briket evler inşa edildi. Afganistan'dan kaçan ve İran sınırı üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyenlerin girişlerinin engellenmesi için de tedbirler en üst seviyeye çıkarılmıştır. Buna yönelik İran sınırının Ağrı, Hakkâri, Iğdır ve Van illerini kapsayan bölümünde bugüne kadar 191 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı, aydınlatma, kamera ve termal algılayıcıların kurulumları tamamlandı. Hakkâri ve Van sınır hattında 50 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı devam ediyor.
Sınır güvenliğine yönelik aydınlatma sistemi çalışmaları da büyük oranda bitirildi. Bu çerçevede 575 kilometre aydınlatma, 137 kilometre enerji nakil hattı, 101 kilometre tel çit/panel sisteminin kuruldu. Kilis-Suriye sınırının 37 kilometrelik kısmı ile Gaziantep-Suriye sınırının 30 kilometrelik kısmında aydınlatma sistemi kurulumuna yönelik çalışmalar devam ediyor.
Doğu ve batı sınırlarında yapımları tamamlanan 211 gözetleme kulesi ile 130 haberleşme kulesinin aktif kullanılmaya başlanmasıyla 1182 kilometrelik doğu sınırının 740 kilometrelik, 472 kilometrelik batı sınırının ise 350 kilometrelik kısmı kesintisiz ve etkin şekilde gözetleniyor. Bu sayede de yasa dışı geçiş, terör, kaçakçılık gibi suçların önüne geçiliyor.
Türkiye-İran sınır hattında elektro-optik kule sistemlerinin kurulum çalışmalarında ise sona yaklaşıldı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda sınır güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve kaçak göçün engellenmesi amacıyla bugüne kadar 2 bin 949 kilometrelik doğu ve güneydoğu sınırının en riskli 1028 kilometrelik kısmında
modüler beton duvar örüldü, devriye yolları yapıldı.
SAYILARLA GÖÇMENLERLE İLGİLİ SON DURUM
Geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bine ulaştı. 4 Nisan itibarıyla ülkesine dönen Suriyeli sayısı 492 bin 983 oldu.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2016'dan bugüne kadar 320 bin 172 yabancı sınır dışı edildi. 2016'dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyeli asayiş sorunları sebebiyle sınır dışı edildi. Geçen yıl 451 bin 96 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.14 Nisan itibarıyla 2022'de Türkiye'ye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 127 bin 256 olarak tespit edildi.
CHP IRKÇI SÖYLEMLERLE GÖÇMEN KARŞITI
AK Parti'nin hazırladığı Haftalık Gündem Analizi'nde CHP ve bazı muhalefet partilerinin göçmenlere karşı bir tavır sergilediğine dikkat çekildi.
Sözde sosyal demokrat bir anlayışa sahip olduğunu iddia eden CHP'nin tıpkı Batı ülkeleri gibi çözümü mülteci karşıtlığı ve ırkçılığa varan söylemlerde aradığına dikkat çekilen analizde şöyle denildi:
" CHP ve muhalefet maalesef Türkiye'nin değil, Beşşar Esed'in perspektifinden meseleye yaklaşmaktadır. Muhalefetin insan canı gibi bir kaygılarının olmadığı ortadadır. Muhalefetin bunun dışında bir kaygısı olsa idi, bölgenin sterilize edilerek mültecilerin insani şekilde dönmeleri adına Türkiye'nin Kuzey Suriye'de ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlara destek verebilirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP, terör örgütü PKK'ya yönelik harekâtlara destek veremeyen, tezkerelere hayır diyen bir hüviyete bürünmüştür. Söz konusu mültecilerin güneyden kuzeye itilmelerinin, Türkiye'nin 911 km'lik en uzun sınır hattına yığılarak bu topraklara gelmek zorunda kalmalarının en önemli nedenlerinden biri sadece Esed'in kendi halkına karşı tavrı değil, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki terör faaliyetleri sonucunda demografik yapıyı bozarak insanları göçe zorlamasıdır. CHP'nin maalesef buna yönelik en ufak bir tepkisi bulunmamakta, üstelik bu duruma sebep olanların sözcülüğünü yürüten siyasi partiyle gayri resmî de olsa ittifak yürütmektedir. Bu, tek kelimeyle kirli bir siyaset biçimidir."