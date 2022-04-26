Son dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan'a ait Kovid-19 verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.

İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

26 NİSAN VERİLERİ AÇIKLANDI

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 633 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 511 kişinin testi pozitif çıktı, 14 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 425 oldu.