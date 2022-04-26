Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Özgür Özel’e çok sert tepki: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası'nda kararın açıklanması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küstah tehditler savurdu. Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun." ifadelerini kullandı. Özel'in tehdidine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik karşılık verdi. Çelik, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur." sözleri ile Özgür Özel'e tepki gösterdi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜSTAH TEHDİT
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi ile çılgına döndü. Oldukça öfkeli görünen Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Özel'in sözleri küstah bir tehdite dönüştü. Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun." dedi.
AK PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E ÇOK SERT TEPKİ: CUMHURBAŞKANIMIZI KİMSE TEHDİT EDEMEZ
CHP'li Özel'in sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik deyim yerinde ise ateş püskürerek tepki gösterdi. Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez.
Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir.
Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur.
"MİLLİ İRADEYİ TEHDİT EDENLERİN BU ÜLKEYE ÖDETTİĞİ BEDELİ DÜŞMAN BİLE YAPAMAZDI"
Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı.
Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir.
Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
"BUNLARLA SİYASİ MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEK TARİHİ BİR GÖREVDİR"
Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir.
Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir.
Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz.