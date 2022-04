Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Özgür Özel’e çok sert tepki: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası'nda kararın açıklanması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küstah tehditler savurdu. Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun." ifadelerini kullandı. Özel'in tehdidine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik karşılık verdi. Çelik, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur." sözleri ile Özgür Özel'e tepki gösterdi.