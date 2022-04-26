SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Putin ile kritik telefon görüşmesi! Kremlin’den açıklama...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefonda görüştü. Erdoğan, iki lideri müzakere masasına oturtmak için büyük çaba harcıyor.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bildirildi. Kremlin yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile Putin telefonda görüştü. Ukrayna meselesi ele alındı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, ZELENSKİY İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeden önce, dün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmüştü. Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesinde, müzakere konusu kadar tahliyelere ilişkin konular da ele alınmıştı.

ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile Ukrayna meselesini ele alacağını dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada duyurmuştu. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için yoğun çalışmalarının süreceğini de ifade etmişti.