SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den HDP'nin 1915 teklifine sert tepki! "Diasporanın TBMM'deki etki ajanı..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ramazan ayı kalp temizliği için bir fırsat, günahlardan arınmak için manevi bir tahsisattır. Ramazan ayı iç dünyamızın yenilendiği kutlu bir dönemdir. Mazi kayıtlarımıza geçen veciz bir sözü hatırlatırım ki, insan efkarlarından değil, efallerinden sorumludur. Bir müslümanın kalbi selime ulaşması cemaatin işi değildir, bu kişiseldir. Allah nasip ederse, yarın bin aydan daha hayırlı olan, Kadir gecesini idrak edeceğiz. Bu vesileyle, siz muhterem milletvekillerimiz, aziz vatandaşlarımız, bu mübarek kadir gecesini tebrik ediyorum.

Biz kader biliriz, kanaat biliriz, kıymet biliriz, vefa biliriz. Ancak ihanet bilmeyiz, icbar bilmeyiz. Niye diye soran varsa, biz Türk ve Türkiye sevdalısı MHP'yiz.