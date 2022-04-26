Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak olan ve merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu. Bilim Kurulu toplantısının bugün saat 12.00'de yapılacağı kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor." demişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda 'maskeli son yazımız olacak' dediğini hatırlatmış ve şunları ifade etmişti:
"O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun."
"Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz."
Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı.
Çoğu ilde yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı. Etkin aşılama ve uygulanan tedaviler sayesinde can kayıpları azaldı. Tüm veriler, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararlar açıklanacak.
VAKA SAYISI 2 BİNLERDE
Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 346 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.
Buna göre, son 24 saatte 134 bin 346 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 573 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.