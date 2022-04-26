Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu
Giriş Tarihi: 26.4.2022 08:39 Son Güncelleme: 26.4.2022 09:28

Son dakika haberi | Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu

Son dakika haberi | Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu en kritik toplantılarından birini bugün yapacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu Toplantısı'nın saati de belli oldu. Bilim Kurulu'nun en öncelikli gündemi ise, düşen vaka sayıları ile birlikte maske yasağı olacak. Bilim Kurulu kararları ile 'maske yasağı kalkacak mı?' sorusu yanıt bulmuş olacak.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak olan ve merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu. Bilim Kurulu toplantısının bugün saat 12.00'de yapılacağı kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor." demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda 'maskeli son yazımız olacak' dediğini hatırlatmış ve şunları ifade etmişti:

"O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun."

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA NELER ELE ALINACAK?

Toplantıda, salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde.

"Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz."

Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı.

Çoğu ilde yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı. Etkin aşılama ve uygulanan tedaviler sayesinde can kayıpları azaldı. Tüm veriler, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararlar açıklanacak.

VAKA SAYISI 2 BİNLERDE

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 346 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Buna göre, son 24 saatte 134 bin 346 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 573 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika haberi | Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu
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