Son dakika: Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz

Son dakika haberleri: Ramazan Bayramı tatili nedeniyle köprü ve otoyollarla ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre devlete ait tüm noktalarda ücretsiz ulaşım bayram boyunca sürecek. Ayrıca şehir içi taşımacılıkta da Bakanlığa bağlı ulaşım araçları yine ücretsiz hizmet verecek. İşte detaylar.