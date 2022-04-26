Sözde soykırımı savunan Tanrıkulu’na soruşturma

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 1915 olaylarına ilişkin paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu resen soruşturma başlattı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 1915 sözde Ermeni soykırımının tanınması için Meclis'e teklif sunmasının ardından tepkiler sürerken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu skandal bir paylaşımda bulundu. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı. Söz konusu ifadeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından Tanrıkulu'nun hitap ettiği kitle, yaptığı konuşma ve sosyal medyada hitap ettiği kitledeki algılanma biçimi ve siyasi konumu dikkate alındığında konuşma içeriğinin suç unsuru içerebileceği değerlendirildiği aktarıldı.SEZGİN Tanrıkulu'nun paylaşımına CHP'den yüksek tondan bir kınama gelmezken, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak sözde soykırım açıklamalarına dâhil olarak, "Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, siyasetçi kendi işini yapsın" açıklaması yaptı. Bu açıklama HDP Sözcüsü Ebru Günay'ın tepkisini çekti. Rahatsızlığını Öztrak'ın paylaşımını alıntılayıp dile getiren Günay, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını anımsatarak, "Mesela siz kim adına ve kiminle helalleşecektiniz?" diye sordu./ SABAH