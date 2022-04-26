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Giriş Tarihi: 26.4.2022 15:02

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 5 gözaltı kararı

DHA

Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medyada propagandasını yapan kişiler olduğu bilgisine ulaştı. Soruşturma başlatan ve 5 şüphelinin kimliğini saptayan polis, bu kişilerin adreslerine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 5 gözaltı kararı
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