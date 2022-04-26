Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Anamur’da toprağa verilecek

Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının düşüş nedeni ve kazanın nasıl geliştiği ancak kaza kırım ekiplerinin incelemesi sonucu ortaya çıkacak.

Bursa'da, sokak arasına düşen tek motorlu uçaktaki pilot Furkan Otkum ve eğitim alan Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.