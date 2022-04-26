Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Anamur’da toprağa verilecek

Bursa Yunuseli Havalimanından eğitim için kalkan ve Bağlarbaşı mahallesinde bir sokağa evlerin arasına düşen tek motorlu iki kişilik eğitim uçağında bulunan öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti.
Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının düşüş nedeni ve kazanın nasıl geliştiği ancak kaza kırım ekiplerinin incelemesi sonucu ortaya çıkacak.
Bursa'da, sokak arasına düşen tek motorlu uçaktaki pilot Furkan Otkum ve eğitim alan Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Bu arada kazada hayatını kaybeden toprağa verileceği öğrenildi. Avşar'ın yakınlarının, cenazeyi teslim almak üzere Mersin'den yola çıktığı belirtildi.SON DAKİKA: Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Pilot Furkan Otkum’un dayısı açıkladı! SON DAKİKA | Bursa’da tek motorlu uçak düştü! Düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı