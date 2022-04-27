3 bin 835 kripto FETÖ’cü deşifre edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın koordinasyonunda FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanarak 19 Kasım 2019'dan bu yana 26 operasyon gerçekleştirdi. Örgütle bağlantısı tespit edilen 3 bin 835 asker deşifre edildi. Bu askerlerden 2 bin 337'si muvazzaf, 712'si muvazzaf olmayan asker olduğu, 831'i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden bin 646'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 597 şüpheli faydalı itirafçı oldu. Son 2.5 yılda düzenlenen operasyonlarda yüksek tutuklanma ve itirafçı oranları dikkat çekti.
SON OPERASYONDA 16 TUTUKLAMA, 34 İTİRAFÇI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 31'i muvazzaf olmak üzere 34 asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.
Geçen 19 Nisan'da saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 8'i yüzbaşı, 14'ü üsteğmen, 3'ü teğmen, 8'i astsubay, 1'i uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.
Operasyon kapsamında, 86 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sağlık durumu, 1'si ise delil durumu nedeniyle serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı ise mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. Kalan 83 şüpheliden 34'ü etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı olduğu için polis tarafından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 49 kişiden 16'sı tutuklanırken, 33'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.