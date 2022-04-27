3 bin 835 kripto FETÖ’cü deşifre edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın koordinasyonunda FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanarak 19 Kasım 2019'dan bu yana 26 operasyon gerçekleştirdi. Örgütle bağlantısı tespit edilen 3 bin 835 asker deşifre edildi. Bu askerlerden 2 bin 337'si muvazzaf, 712'si muvazzaf olmayan asker olduğu, 831'i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.