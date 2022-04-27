6’lı masada çatlak! Cumhuriyet’in manşetinden sonra Ali Babacan’dan sürpriz açıklama

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, geçtiğimiz pazar gün "6'lı masa" denilen buluşmalarda üçüncü kez bir araya gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise önceki günkü grup toplantısında yeni bir yolda yürüyeceğini açıklamış, "Bütün yol arkadaşlarımıza sesleniyorum. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavgam var. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin. Pes etmeyeceğim, durmayacağım" demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylığını açıklayacağı yönünde değerlendirildi. Üstelik bugün Cumhuriyet Gazetesi, "Kılıçdaroğlu: Aday benim" manşetiyle çıktı. Haberde, "CHP kurmayları Kılıçdaroğlu'nun 'çıktığı yolu' değerlendirdi. 'Adaylığını ilan etti' denildi.
İLK ÇATLAK
En son yapılan 6'lı masa toplantısı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları ardından DEVA, 2023 seçimleriyle ilgili olarak bir açıklama yaparak seçimlere tek başına gireceğini açıkladı. Seçimlerde bağımsız hareket edeceğini açıklayan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, bugün sosyal medya hesabından 2023 seçimleriyle ilgili olarak şaşırtan bir duyuruda bulundu: "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun."
Babacan daha sonra yaptığı açıklamada ise, "Bu kararımızın herhangi bir yanlış anlamaya sebep olmasını da arzu etmeyiz. Biz, altılı masada bugüne kadar vermiş olduğumuz tüm sözlerimizin arkasındayız. Ortak çalıştığımız konularda her türlü katkıyı vermeye de devam edeceğiz. O masada yer alan her partiyle işbirliği yaptığımız alanları genişletme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz" dedi.