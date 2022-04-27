6’lı masada çatlak! Cumhuriyet’in manşetinden sonra Ali Babacan’dan sürpriz açıklama

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, geçtiğimiz pazar gün "6'lı masa" denilen buluşmalarda üçüncü kez bir araya gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise önceki günkü grup toplantısında yeni bir yolda yürüyeceğini açıklamış, "Bütün yol arkadaşlarımıza sesleniyorum. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavgam var. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin. Pes etmeyeceğim, durmayacağım" demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylığını açıklayacağı yönünde değerlendirildi. Üstelik bugün Cumhuriyet Gazetesi, "Kılıçdaroğlu: Aday benim" manşetiyle çıktı. Haberde, "CHP kurmayları Kılıçdaroğlu'nun 'çıktığı yolu' değerlendirdi. 'Adaylığını ilan etti' denildi.