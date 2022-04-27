Acılı aileler evlat nöbetinde: Yılanın başı PKK ve HDP’dir: 13-14 yaşındaki çocukları öldürttüler...





"PKK'DAN KİMSEYE BİR HAYIR GELMEZ"

30 yıl önce dağa giden dayısı için Muş'taki eyleme yeni katılan Barış Dost ise dayısının dönüp devlete teslim olmasını istedi. PKK'dan kimseye hayır gelmeyeceğini vurgulayan Dost, "PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'da neler yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Herkes kendi yuvasına gelsin. Devlet onlara sahip çıkar. Annem rahatsız olduğu için eyleme gelemedi. Senin gelmeni çok istiyoruz, bekliyoruz. Hepsinin bayramda geri dönmelerini istiyorum. Onlar gelip teslim olmayana kadar eyleme devam edeceğiz. Sesimizi buradan duymasını istiyoruz. Dönmek isteyenler var ama bir türlü dönemiyorlar. Yeter ki bize ulaşsınlar, 'bizi buradan kurtarın' desinler. Biz her şeyi yapmaya hazırız. Dayım sağ mı, ölü mü? O da belli değil" ifadelerini kullandı.