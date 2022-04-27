Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi için bir mesaj yayınlayarak tüm İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Erbaş mesajında, "Bu gece, mübarek Kadir Gecesidir. Gelişi ile hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet ve mağfiret iklimi Ramazan ayını uğurlamanın hüznünün yüreklerimizi kuşattığı günlerde yeryüzünü Kadir Gecesiyle nurlandıran ve bizleri bir kez daha bu mübarek zamana ulaştıran Allah'a sonsuz Hamd-ü senalar olsun" dedi.

"BİN AYDAN DAHA HAYIRLI"

Erbaş sözlerine şöyle devam etti: "Rabbimiz tarafından "Bin aydan daha hayırlı" kılınan Kadir Gecesi kıymetini, şüphesiz Allah'ın insanlığa en büyük nimeti ve rahmeti olan Kur'an-ı Kerim'den alır. O Kur'an ki bize varoluş gayemizi, dünyada huzurlu yaşamanın, ahirette cennete kavuşmanın yollarını öğreten bir hidayet rehberidir. İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilmiş bir hayat kitabıdır. Bize düşen ise onu okumayı, anlamayı ve tüm hayatımızla buluşturmayı en büyük gaye edinmektir."

"HATALARDAN ARINMAK İÇİN BİR FIRSAT GECESİDİR"

Kadir Gecesi mesajında Erbaş, "Kadir gecesi, melekler ve Cebrail'in, Rablerinin izniyle her bir iş için yeryüzünü şereflendirdiği, alemin esenlikle dolduğu müstesna bir zamandır. Günah ve hatalardan arınmak için bir fırsat gecesidir. Sevgili Peygamberimiz bu gecenin değerini, "Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır," hadisi ile bizlere bildirmiş ve bu gecede, "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua etmemizi tavsiye etmiştir" ifadelerini kullandı.

"HER MÜMİN TEVBE VE İSTİĞFAR ETMELİDİR"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu gece vesilesiyle her mümin tefekkürle hayatını muhasebe etmeli, hata ve günahları için, samimi bir pişmanlıkla tevbe ve istiğfar etmelidir. Mümine yakışmayacak tüm hal ve tavırlardan uzak kalmaya azmetmelidir. Yeryüzünde kin ve nefretin, acı ve ızdırabın, şiddet ve savaşın bitmesi için çok dua etmeli ve gayrete yönelmelidir. Onurlu ve güvenli bir hayatın, adil ve huzurlu bir dünyanın ancak İslam'ın hakikatleri ile mümkün olacağının farkında olarak Kur'an-ı Kerim'in adalet, ahlak ve merhamet gibi evrensel ilke ve değerlerinin yeryüzüyle buluşturulması için daha çok çaba göstermelidir. Bizleri her daim hayra, iyiliğe, kardeşliğe çağıran yüce Allah'a gönülden itaat ederek O'nun belirlediği hayat çizgilerine azami derecede riayet etmelidir" dedi.

"İSLAM ÂLEMİNİN MÜBAREK KADİR GECESİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Erbaş son olarak şunları söyledi: "Bu duygu ve düşüncelerle başta milletimiz olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, Yüce Mevla'mızdan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum."