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Giriş Tarihi: 27.4.2022 15:45 Son Güncelleme: 27.4.2022 15:46

Hatay şehidini dualarla uğurladı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay şehidini dualarla uğurladı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen 21 yaşındaki Hataylı Sözleşmeli Er Yunus Kalkan memleketi Hatay'da düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Edilen dualarla son yolculuğuna uğurlanan şehit Kalkan’ın kardeşleri ve babası Mehmet Kalkan tabutuna sarılarak gözyaşı dökmesi ciğerleri parçaladı.

Kuzey Irak'ta PKK Terör Örgütüne yönelik düzenlenen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen intikal sırasında hainlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda silah arkadaşı ile birlikte şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan Yayladağı ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan şehidin naaşı, Yayladağı ilçesine getirildi.

Komşulardan helallik alınmak üzere baba evine götürülen şehit Piyade Sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın naşı, helalliğin alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Yayladağı mezarlık kompleksine getirildi. Şehidin kardeşi, şehit ağabeyinin paltosunu giyerek törene katıldı. Tören sonrasında baba Mehmet Kalkan ve şehidin kardeşleri, şehidin tabutuna sarılarak ağladı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan, mezarlık kompleksinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Yayladağı Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, 6. Kolordu Komutanı Metin Tokel, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Hatay şehidini dualarla uğurladı
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