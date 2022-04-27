Hatay şehidini dualarla uğurladı

Kuzey Irak'ta PKK Terör Örgütüne yönelik düzenlenen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen intikal sırasında hainlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda silah arkadaşı ile birlikte şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan Yayladağı ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan şehidin naaşı, Yayladağı ilçesine getirildi.
Komşulardan helallik alınmak üzere baba evine götürülen şehit Piyade Sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın naşı, helalliğin alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Yayladağı mezarlık kompleksine getirildi. Şehidin kardeşi, şehit ağabeyinin paltosunu giyerek törene katıldı. Tören sonrasında baba Mehmet Kalkan ve şehidin kardeşleri, şehidin tabutuna sarılarak ağladı.