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Giriş Tarihi: 27.4.2022 22:18

Hayvan çiftliğinde facia: 4 kişi zehirlenerek öldü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Hayvan çiftliğinde facia: 4 kişi zehirlenerek öldü

Muğla Menteşe’de çiftlikte fosseptik kuyusuna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kafaca Mahallesi'ndeki bir çiftlikte, 2 kişi kalıpları sökmek için fosseptik kuyusuna girdi. Kuyudan çıkamayanlara yardım etmek için 2 kişi daha girdi. 4 kişi kuyuda mahsur kaldı.

4 kişi kuyuda biriken metan gazına maruz kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metan gazından zehirlendiği tahmin edilen aralarında çiftlik sahibinin de bulunduğu 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kuyudan güçlükle çıkarıldı.

Zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İlkay Altındal (55), Taner Karaçin (30) ve Kenan Can (43) ve Tuncay Altındal'ın (52) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Hayvan çiftliğinde facia: 4 kişi zehirlenerek öldü
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