Hayvan çiftliğinde facia: 4 kişi zehirlenerek öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kafaca Mahallesi'ndeki bir çiftlikte, 2 kişi kalıpları sökmek için fosseptik kuyusuna girdi. Kuyudan çıkamayanlara yardım etmek için 2 kişi daha girdi. 4 kişi kuyuda mahsur kaldı.

4 kişi kuyuda biriken metan gazına maruz kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metan gazından zehirlendiği tahmin edilen aralarında çiftlik sahibinin de bulunduğu 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kuyudan güçlükle çıkarıldı.

Zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İlkay Altındal (55), Taner Karaçin (30) ve Kenan Can (43) ve Tuncay Altındal'ın (52) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.