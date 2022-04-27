İBB’deki ihale skandalında yeni perde! Ekrem İmamoğlu’nun yakını Subaşı ailesine 471 milyonluk kıyak!

KİM BU EYÜP SUBAŞI ?

SABAH'ın ulaştığı verilere göre, Eyüp Subası'nın imza yetkisinde olan kendisi, eşi ve oğlu adına olan 3 şirkete İBB tarafından 471 milyonluk ihale verildi. Eyüp Subaşı'nın adına olan Popüler Reklam Yayıncılık şirketine 40 milyon 653 bin liralık, eşi Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketine 25 milyon 787 bin liralık, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra kurulan Subaşı çiftinin çocukları olan Onur Buğra Subaşı'nın şirketi Panoffect Medya'ya ise 402 milyon 774 bin liralık "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.

167 BİN LİRA FAZLADAN ÖDEME

Bununla da kalmayan İBB'nin Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist şirketiyle 2 milyon lira bedelle "Üstgeçitlere ve Elektrik Direklerine Vinil Afiş Baskı Montaj ve Demontaj Hizmet Alım İşi" sözleşmesi imzalardı. Piyasa rayici metrekaresi 55 lira olan vinil bayrak yapılması işlerinin metrekaresi 85 lira bedelle yaptırılarak 167 bin 853 lira piyasa rayici üzerinde şirkete ödeme yapıldı.