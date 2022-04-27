İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi...

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklandığı soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Haskoloğlu'nun avukatının yaptığı itiraz üzerine İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tahliye kararı verildi. Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.

TUTUKLANDI

Harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Haskoloğlu 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek' suçundan çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Haskoloğlu'nun avukatının yaptığı itiraz üzerine kararı değerlendiren İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Haskoloğlu hakkında tahliye kararı verilmesine hükmetti.