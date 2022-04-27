İmece 15 Ocak’ta uzaya fırlatılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü millete sesleniş konuşmasında 15 Ocak 2023'te uzaya gönderileceğini açıkladığı İMECE uydusu yüksek ihracat potansiyeli taşıyor. Türkiye, yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını yerli imkânlarla karşılayacak. İMECE; BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı. Gözlem uydusu, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak. Bu ay içerisinde bir dizi teste girecek olan uydu kasımda ise fırlatmaya hazır hale gelecek. Ocak 2023'te ABD'den uzaya gönderilecek İMECE; yola çıktıktan 48 saat saat sonra görüntü göndermeye başlayacak. Yerli ve milli gözlem uydusu, Türk mühendis ve teknisyenler tarafından tasarlanıp geliştirildi. Kamerası OPMER Optik Araştırmalar Merkezi'nde üretildi. Şu anda İMECE'de kullanılan kameraya şimdiden sipariş vermek isteyen ülkeler var. Kamera satışı ile ilgili bir ön anlaşma da imzalandı. Kameranın kilogram başına ihracat değeri 86 bin euro olacak.İMECE; KKS Alıcı, Güneş Algılayıcı, Yıldızizler, Tepki Tekeri, Tepki Tekeri Arayüz Ekipmanı, Elektro-Optik Kamera, X Bant Verici Yönlendirilebilir Anten, S Bant Antenler, Veri Sıkıştırma Kayıt Formatlama Ekipmanı, S Bant Alıcı Verici, Elektrikli İtki Motoru ve Yakıt Besleme Ekipmanı ve X Bant Verici gibi bileşenlerden oluşuyor. Coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü görüntü elde edecek uydu doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek. Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun ağırlığı 800 kilo. Tasarım görev ömrü ise 5 yıl olarak planlandı.SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli uydu kabiliyetlerini Türkiye'deki bütün firmaların katılımıyla geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Varank, "Milli Uzay Programımızın önümüze koyduğu hedefleri, Türkiye'deki bütün kabiliyetlerle beraber ama başta TÜBİTAK UZAY olmak üzere bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşları ile beraber hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi katma değerli üretimle ekonomik anlamda kalkındıracağız" dedi.