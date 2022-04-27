Irak’ta köşeye sıkışan teröristler Suriye’ye yöneldi!

Sınır güvenliğini sağlamak için uluslararası hukuk ve insani normlardan ödün vermeden terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin nefesini kesti. Terörle mücadeledeki kararlılığı perçinleyen Irak'ın Kuzeyindeki operasyonlar sonrası teröristler Suriye'ye yönelmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın "Suriye'de etkinlik gösteren çevreler bu saldırıları engelleyemezse Türkiye gerekeni yapma gücüne ve kararlılığına sahiptir" sözlerinin ardından gözler Kuzey Suriye'ye çevrildi. Türkiye'ye taahhüt edilen şartlar Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 buçuk yıl geçmesine rağmen yerine getirilmedi. Yılbaşından Nisan ayına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekât bölgelerine terör örgütü YPG/PYD/PKK tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. Mehmetçik tacizlere anında gerekli karşılığı vererek teröristleri etkisiz hale getirdi. Terör örgütünün gerçekleştirdiği tacizlerin yoğunlukla Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerine yönelik olduğu kaydediliyor. TSK, birliklerinin güvenliği için gerekli her türlü tedbiri de alıyor.



TEL RIFAT, MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSUNA TACİZ

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı esnasında taahhüt edildiği üzere 'harekat alanı dışında kalan YPG unsurları ve silahlarının, Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre dışına çıkarılması hususu' hayata geçmedi. Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapılan mutabakatlara uyduğunu belirterek muhataplarına da uyma çağrısını yinelerken; teröristler Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere sivillere ve Türk askeri birliklerine saldırı arayışına devam ediyor. Mehmetçik hem ülkedeki sivilleri hem de sınır güvenliğini temin için terör örgütüne gerekli karşılığı verirken diğer yandan da Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerini sürdürüyor.