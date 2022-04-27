Kapalı mekânlarda maske şartı kalktı

Okullarda ve diğer kapalı mekânlarda maske zorunluluğu kaldırıldıVaka sayısı binin altına düşene kadar toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına devam edilecekBilim Kurulu olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacakSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nda dün tarihi bir gün yaşandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemide gelinen noktaya dair bilgiler verdi. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kapalı mekânlarda maske şartının kaldırıldığına dair tarihi açıklama yapıldı. İşte Erdoğan'ın sözleri:3 yıldır uygulanan kapalı mekânlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Vaka sayısı binin altına düşene kadar toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına devam edilecek. Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacak.Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakârlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız.Vatandaşlarımızı korumak için dünyada geliştirilen her yöntemi, aracı ülkemize hızlı şekilde kazandırarak mücadeleyi özellikle ön plana çıkardık. Bugün dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biriyiz. Sahip olduğumuz tüm birikimi dost ve kardeş coğrafyadaki halklarla paylaşarak insani sorumluluklarımızı da yerine getirdik. 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek sağlayarak insani farkımızı gösterdik. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya bu konuda hayırla yâd edilmeyecek bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders, kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğudur.Mart başında alınan açık havada maske serbestisi kararından sonra dünkü açıklamayla kapalı mekânlarda da maske şartı kaldırılmış oldu. Bakan Koca Twitter mesajında toplu ulaşım ve hastanelerde günlük 1000 vakanın altına düşene kadar sürecek maske şartına dair "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2604 olan vaka sayısından bu belli" dedi.Okullarda da maske mecburiyeti kalktı. Aydın Gazipaşa Ortaokulu'nda öğrenciler, öğretmelerinin duyurduğu bu haber sonrası maskelerini havaya fırlatarak kutlama yaptı. Ceyda KARAASLAN