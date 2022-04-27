Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Operasyona kilit ismini vermemizin bir anlamı var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Düzce Valiliğinin düzenlediği iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu, vatanı, kültürü, tarihi ve ordusuyla güçlü bir devlet olduğunu belirten Akar, "85 milyon olarak, bin yıldan beri yaşadığımız bu coğrafyada varlığımızı sürdüreceğiz. İbni Haldun'un dediği gibi nasıl coğrafya kaderse, Türkiye de asil milletimiz de bu coğrafyanın kaderidir." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası ortamda özne haline geldiğini dile getiren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bu kapsamda ülkesinin ve milletinin egemenliğini, bağımsızlığını, hak alaka ve menfaatlerini korumak için kendisine verilen görevleri yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Hain darbe girişimine rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, yaptığı operasyonlarla, tatbikatlarla bazılarının heveslerini kursağında bıraktı. 'Türk Silahlı Kuvvetleri artık bunları başaramaz' diye yapılan propagandanın hiçbir anlamı olmadığını bir kez daha bütün dünyaya gösterdi." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, terörle mücadele operasyonlarında gelinen başarılı noktaya değinerek, şunları söyledi:

"Asil milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bu kapsamda 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt içinde ve sınır ötesinde mücadelemize en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğiz. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Terör belasından kurtulduktan sonra milletimizin çok daha rahat, güven içinde hayatını sürdürmesi mümkün olacak."