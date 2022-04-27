Mürüvvet Hayali son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Derince Yenikent Mahallesi Gülçin Sokak üzerinde oturan merhum Nejmettin Hayali'nin eşi, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçelinin TBMM' deki özel kalem müdürü, Türkiye Bisiklet Federasyonu başkanvekili Fikret Hayali ile birlikte 7 çocuk annesi Mürüvvet Hayali (100) kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Mürüvvet Hayali'nin cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından Fevziye Camiine getirildi. Burada ki cenaze namazına MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli'nin baş danışmanı Prof.Dr. Ruhi Ersoy, MHP İl başkanı Av.Yunus Emre Kurt, Büyükşehir Belediyesi başkan vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İl başkanı Abdülkadir Özdemir, parti teşkilatı, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mürüvvet Hayali, dualarla Başiskele Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.