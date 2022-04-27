Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Bozhane Camisinde şehit er için kılınan cenaze namazına, Milli Savunma Bakan yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, şehit yakının ailesi, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, MHP MKYK üyesi Murat Kotra, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri ve emniyet üst düzel yöneticileri, STK temsilcileri, daire müdürleri, ve çok sayıda kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.