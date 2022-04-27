Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta yapılan Pençe-Kilit Operasyonu esnasında bölücü terör örgütünce yapılan hain saldırıda şehit düşen sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
Gece Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı Zonguldak Havaalanına gelen naaşı askeri tören ile karşılandı.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu cenazeye katılırken, şehit ailesine başsağlığı diledi. Şehidin annesi 'Vatan sağ olsun' dedi.
Bozhane Camisinde şehit er için kılınan cenaze namazına, Milli Savunma Bakan yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, şehit yakının ailesi, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, MHP MKYK üyesi Murat Kotra, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri ve emniyet üst düzel yöneticileri, STK temsilcileri, daire müdürleri, ve çok sayıda kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.
Cenazede, anne Şerife Korkmaz tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Doğukan Korkmaz, kılınan cenaze namazından sonra Şehit Doğukan Korkmaz'ın naaşı ile merasim yürüyüşü gerçekleştirildi. Şehit Doğukan Korkmaz Ömerli Mahallesi'nde aile mezarlığına defnedildi. Defin esnasında havaya saygı atışı gerçekleştirildi.