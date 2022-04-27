Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
Giriş Tarihi: 27.4.2022 22:27 Son Güncelleme: 27.4.2022 22:43

Son dakika! Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi

Son dakika! Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finalinde konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinde oynanan oyunu tümüyle bozduk. Bununla kalmadık. Yıktırılan Sultan Fatih yadigarı medreseyi de yeniden ihya ettik." dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finalinde konuştu. "Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinde oynanan oyunu tümüyle bozduk. Bununla kalmadık. Yıktırılan Sultan Fatih yadigarı medreseyi de yeniden ihya ettik." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Geçmişte bu aziz milletle Kuran-ı Kerim'in irtibatını kesmek için her yol denenmiştir.

Kur'an'a uzanan kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz. Ülkemizde Kur'an eğitime her yerde ulaşmak mümkün.

AYASOFYA CAMİİ MESAJI

Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinde oynanan oyunu tümüyle bozduk. Bununla kalmadık. Yıktırılan Sultan Fatih yadigarı medreseyi de yeniden ihya ettik.

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Son dakika! Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
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