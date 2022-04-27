Son dakika haberi | Ali Babacan’dan 2023 seçimleri kararı: DEVA Partisi olarak kendi adımızla girme kararı aldık

KILIÇDAROĞLU: YA BANA KATILIN YA DA YOLUMDAN ÇEKİLİN

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün de parti grup toplantısında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Bütün yol arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum" demişti.