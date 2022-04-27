Son dakika haberi | Ali Babacan’dan 2023 seçimleri kararı: DEVA Partisi olarak kendi adımızla girme kararı aldık

Son dakika haberi... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 2023 seçimleri kararını açıkladı. Ali Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" dedi.
KILIÇDAROĞLU: YA BANA KATILIN YA DA YOLUMDAN ÇEKİLİN
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün de parti grup toplantısında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Bütün yol arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum" demişti.