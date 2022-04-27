İşte Türkiye hoşgörüsü

PKK, 2015-2016'da, 'sözde özerklik' bahanesiyle, başta Diyarbakır'ın Sur ilçesi olmak üzere birçok kenti, sokaklarına hendekler kazıp el yapımı patlayıcılarla tahrip etti. Bu ihanet sırasında, ibadethaneler de büyük zarar gördü.Çevrelerine döşenen tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu camilerle birlikte Ortadoğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olan 650 yıllık Surp Gragos Kilisesi ile 400 yıllık Mat Patyum Keldani Kilisesi, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 'Sur İhya Projesi" kapsamında onarıldı.Kiliseler, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından 30 milyon lira harcanarak, aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete hazır hale getirildi. Kiliselerin açılışı 7 Mayıs günü Ermeni cemaati ile Keldani cemaatine mensup vatandaşların da katılımıyla yapılacak. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın da açılışa katılması bekleniyor.