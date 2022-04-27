TÜGVA binasına bombalı saldırıda bulunmuştu: İşte kadın teröristin yakalanma anı

ODA PARFÜMÜ DÜZENEĞİYLE HAZIRLANMIŞ

Pendik'te gözaltına alınan B.Y.'nin evinde bir USB Bellek ve bir zarfın içerisinde dövizler bulundu. 3'ü Tuzla, 1'i Beykoz, 1'i Küçükçekmece'de toplam beş adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda B.Y.'nin olaydan sonra kaçarken giydiği kıyafetler de bulundu.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

B.Y. ile irtibatlı olan K.Ç. isimli bir kişi daha operasyonla gözaltına alındı. Paralar, zarf ve USB Bellek detaylı bir şekilde incelemeye alındı. B.Y.'nin yerleştirdiği "Zaman Ayarlı Boru Tipi" bombanın "Kara Barut" kullanılarak hazırlandığı ve zaman ayarlayıcı olarak oda parfümü düzeneği kullanıldığı iddia edildi. Farklı kıyafetlerle kaçış görüntülerinden sonra yakalanma anının görüntüleri de ortaya çıkan B.Y.'nin sorgusu İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.