“Ya bana katılın ya yolumdan çekilin” demişti! Kılıçdaroğlu kimlere ne mesaj verdi?

Kılıçdaroğlu, "Vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım" dedi.

ADAYLIK İLANI MI?

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday ilan etti. İlk yorum CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özgür Özel, katıldığı bir programda, "Bu sözler ben adayım anlamına gelir mi?" sorusuna, "Şu an için gelmez. Artık adaysa zaten yayına gelmezdim, konvoy yapar geziyor olurdum. Kesin kazanacaksa aday olacağını kendisi söylüyor. Bunu içinde altılı masanın mutabakatını istiyor." dedi.