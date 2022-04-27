“Ya bana katılın ya yolumdan çekilin” demişti! Kılıçdaroğlu kimlere ne mesaj verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM grup toplantısında söylediği 'Ya bana katılın ya yolumdan çekilin' sözleri adaylık ilanı olarak yorumlandı. Parti içine dönük mesajlarının adresinin, 2023 planları yapan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğu belirtildi.
SÖZLERİ İTTİFAKA BİR MESAJ MIYDI?
Gazeteciler Kılıçdaroğlu'na bu çıkışını sordu. Ana muhalefet lideri amacının geniş kitlelere ulaşmak olduğunu dile getirdi. 'Sözleri ittifaka bir mesaj mıydı? Yoksa adaylık ilanı mıydı?' sorusu yanıtsız kaldı.
Kılıçdaroğlu, "Vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım" dedi.
ADAYLIK İLANI MI?
CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday ilan etti. İlk yorum CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özgür Özel, katıldığı bir programda, "Bu sözler ben adayım anlamına gelir mi?" sorusuna, "Şu an için gelmez. Artık adaysa zaten yayına gelmezdim, konvoy yapar geziyor olurdum. Kesin kazanacaksa aday olacağını kendisi söylüyor. Bunu içinde altılı masanın mutabakatını istiyor." dedi.