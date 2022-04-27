Yakalanmamak için 3 kez kıyafet değiştirmiş

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan kadın terörist B.Y. (27), İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Polis, binlerce güvenlik kamerasını inceleyerek tespit ettiği teröristi Tuzla'da gözaltına aldı. SABAH, terörist B.Y. ile ilgili sıcak detaylara ulaştı. Terör örgütü PKK'ya bağlı Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin (HBDH) içerisinde yer alan B.Y.'nin poliste suç kaydının bulunmadığı kaydedildi. Teröristin olayın ardından kaçarken girdiği işyerlerinden kıyafet aldığı, yakalanmamak için 3 kez kıyafet değiştirdiği ortaya çıktı. Görüntülerde terörist B.Y'nin önce merdivenden indiği, elinde poşetle sokakta yürüdüğü, bir markete girdiği görülüyor. B.Y'nin bu süre içerisinde kıyafetlerini değiştirdiği görüntülere yansıyor. B.Y.'nin kullandığı bombanın da zaman ayarlı boru tipi olduğu açıklandı. İstanbul'da yaşayan B.Y'nin, 2019-2020 arasında 3 kez Habur Sınır Kapısı'ndan çıkışgiriş yaptığı tespit edildi. B.Y'nin babası K.Y'nin 2009'da PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı ve cezaevinde açlık grevi eylemlerine katıldığı belirlendi. Teröristin yakalanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis ekiplerini kutladı.