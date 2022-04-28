Adalet Bakanlığından "cezaevlerinde hak ihlalleri yapıldığı" iddialarına yalanlama

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bir gazetede İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan bir rapora dayandırılarak "Hapishanelerde üç ayda en az 3 bin 608 hak ihlali" iddialarını içeren haberin yer aldığı belirtildi.

Ceza infaz kurumlarında tüm iş ve işlemlerin, anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde, ulusal ve uluslararası standart ve normlar gözetilerek, insan haklarına saygılı ve modern infaz anlayışının gerektirdiği şekilde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, her türlü kötü muamele ve işkence iddiasının ciddiyetle takip edildiği ve bu iddiaların adli makamlarla eşgüdüm içerisinde neticelendirildiği aktarıldı.

Ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilen denetim ve ziyaretler neticesinde düzenlenen raporların da ciddiyetle ele alındığı vurgulanan açıklamada, verilen hizmetin kalitesinin artırılması adına alınması gereken her önlemin yerine getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Barındırılan her hükümlü ve tutuklunun başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri noktasında titiz ve özenli uygulamalar sergilenmekte, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışı ile hareket edilmektedir. Söz konusu iddialar, kamuoyunda algı oluşturmaya ve kurumlarımızı yıpratmaya yönelik olup, bu tür gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.