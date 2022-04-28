AK Parti tüm kadroları ile sahada: Bir ayda 5 milyon hane ile birlikte iftar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK parti Genel Merekezi'nde Ramazan ayı boyunca yaptıkları çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yapacakları faaliyetlerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve milletvekilleri katıldı. Kandemir AK Parti'nin tüm kadrolarının her daim sahada olduğunu Ramazan ayı ve yaz aylarında ise özel çalışmalar yapıldığını söyledi. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve cumhur ittifakının en yüksek oyu alacağına inandıklarını belirtti. AK Partiye 11,5 milyonun üzerinde üye olduğunu bu yıl içinde 1 milyon yeni üye hedefleri olduğunu kaydetti.

Kandemir'in açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

BİR AYDA 5 MİLYON HANE İLE İFTAR

AK Parti, Genel başkanımızın talimatıyla bakanlarıyla MKYK, MYK üyeleriyle, milletvekillerimizle tüm teşkilatlarımız, 81 ilin tamamında Ramazan ayı boyunca yoğun bir saha çalışması yaptık. Gençlerimizle adeta her sokakta her caddede iftara 5 kala programları düzenledik. Ramazan ayı içinde STK larımızı, şehit ve gazilerimizin yakınlarını, esnaf ve hane ziyaretleri gerçekleştirdik. Türkiye'de 26 milyon hanenin sadece 1 ay içinde teşkilat üyelerimizle 5 milyon hanenin evine bizzat giderek ziyaret ettiler birlikte iftar açtılar. Teşkilatlarımız 10 bin 40 mahallemizde sahurlar yaptılar. Sahada vatandaşın umudun beklentisinin partimizde olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

1 MİLYON TEŞKİLAT MENSUBU AYNI ANDA İFTAR YAPACAK

30 Nisan'da tüm ramazan programlarımızı iftar programı bitirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız genel başkanımız bu organizasyona İstanbul'dan katılacak. Başta sandıklarda görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere tüm teşkilatlarımızla 10 bin kişilik bir iftar tertip edeceğiz. Paralel olarak tüm Türkiye'de de meydanlarda sokaklarda teşkilatlarımız bir araya gelecek. 1 milyon teşkilat mensubumuz ile bir iftar sofrasında buluşarak bayramı karşılayacağız.

MİLLETİN GÖNLÜNDE YER EDİNMEK İSTİYORUZ

Genel başkanımızın talimatıyla başlattığı kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğimizin ilk adımlarını atmış olduk. Özellikle yaz aylarında çok daha yoğun bir çalışma temposu ile teşkilatlarımız gayret edecekler. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği ile milletimizle bir kez daha kucaklaşacağız. Bizlere gönül vermiş arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm milletimizle yoğun bir şekilde bir araya gelmenin adımlarını atacağız.11,5 milyon üyesi olan bir siyasi hareketi olarak Türkiye'nin en büyük STK'sıyız. Bize üye olsun olmasın Türkiye'nin tamamının gönlünde yer edinmek istiyoruz. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği ile kapı kapı yeniden dolaşıp yaz ayını çok daha verimli geçireceğiz. Bu kapsamda 1 milyon yeni üye getirmek istiyoruz.40 grupla Türkiye taraması yapmayı planlıyoruz. Gönül seferberliği ile yaz ayını çok verimli geçirmek istiyoruz.

BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK OYU ALACAĞIZ

Biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz göstermeye devam edeceğiz. Milletimizin önce gönlüne sonra oylarına talibiz. Sahada gördüğümüz çalışmalarda milletimizin partimize ve genel başkanımıza büyük teveccühü var. Girdiğimiz her haneden dualarla ve ümit ve beklentinin yine bizde olduğunu görerek ayrılıyoruz. İnanıyoruz ki 2023'te hem cumhurbaşkanımız hem de partimiz bugüne kadar girdiğimiz seçimlerdeki en yüksek oy oranına ulaşacak. Bu bizim hedefimiz ama aynı zamanda sahada gördüğümüz heyecan da bize bunu gösteriyor. Partimiz ve genel başkanımız da kuşkusuz ayrılmaz bir parça. Hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem TBMM seçimlerinde milletimizin teveccühü ile en yüksek oy alacağına inanıyoruz. Cumhur ittifakı olarak iddialıyız . milletimiz bir kez daha sorumluluğu bizlere verecektir.Anketler değil sandıklarım ne söylediğini önemsiyoruz. Sahici bir siyaset yapıyoruz. 6'lı masaya değil kendi yolumuza bakıyoruz.

21 MAYIS'TA BÜYÜK GENÇLİK ŞÖLENİ

Gençlik Kolları Başkanı İnan, "Son bir yılda Genel başkanımız 19 gençlik buluşması gerçekleştirdi. 21 Mayıs'ta Adana'da genel merkez gençlik kollarının bir gelenek haline getirdiği 19 gençlik buluşmasını taçlandıracak bir şekilde 81 ilden üyelerimizin ilk defa oy kullanacak genç kardeşlerimizin davetlisi olduğu programa kapsamlı şekilde hazırlanıyoruz.2023 seçimlerine ışık tutacak şekilde gençlik manifestomuzu da takdim edeceğiz"dedi.

GİRİLMEDİK EV BIRAKMAYACAĞIZ

Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de AK Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu belirterek, "5,5 milyonu aşkın kadın üyemiz var. 560 bini aşan gönüllü kadın siyasetçimiz var. Bu yeni dönemde iki konu üzerinde çok durduk ak parti bir siyaset okulu. Büyük Türk'e hayalimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz. Kadın kolları olarak mahalle teşkilatlarımız ile 81 ilde Vefa ekipleri oluşturduk. Gönlüne girilmedik ev bırakmamak adına çalışıyoruz

İyi işler iyi takımlarla yapılır. Biz Erkan bey ve Eyüp Kadir ile iyi bir takımız" diye konuştu.