Bakan Kurum’dan net mesaj: Fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz





"MARMARİS'İ ESKİ GÜNLERİNE GETİRECEĞİZ"

İçmeler Körfezi'nde de dip temizliği çalışmalarının başlatılacağını ifade eden Bakan Kurum, "İçmeler'de yangınlar sebebiyle suların körfeze aktığını tespit ettik. Burada Bakanlığımız dip tarama ve temizleme sürecini başlatacak. Marmaris'i en kısa zamanda o hatırladığımız en güzel haline getirmeye çalışacağız. Mavi ve yeşilimize yeniden kavuşacağız. En kısa zamanda çalışmaları başlattık. Bu süreçte yoğun emek sarf eden ormancılarımıza kısacası emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Marmaris ve Antalya'ya verdiğimiz sözleri, diğer afet illerinde olduğu gibi burada da sürdüreceğiz" dedi.