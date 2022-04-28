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Giriş Tarihi: 28.4.2022 08:37 Son Güncelleme: 28.4.2022 08:37

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 günlük Suudi Arabistan ziyaretine bugün başlıyor. Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetine icabetle 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceklerdir. " denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetine istinaden 28-29 Nisan 2022
tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetine icabetle 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceklerdir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır."

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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor
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