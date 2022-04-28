Haberler Gündem Haberleri Brüksel'den THY'ye Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü
Giriş Tarihi: 29.4.2022 00:13

Brüksel'den THY'ye Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü

AA
Brüksel’den THY’ye Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü

Brüksel Havaalanı şirketi, Türk Hava Yollarına Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü verdi.

Brüksel Havaalanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 Brüksel Havalimanı Havacılık Ödülleri sahiplerini buldu.

2021'de dakiklik ve performans, ağ geliştirme, güvenlik ve çevre alanlarında üstün başarı gösteren havayollarına 12 ödül verildi.

THY, Belçika Türk toplumuna hizmet etmek için yoğun bir uçuş programı yürütürken, Antalya'ya ve bu yıl Ankara'ya yeni uçuşlar başlatmasıyla, Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü'ne layık görüldü.

Açıklamada, "Arkadaşları ve aileleri yeniden bir araya getirmek, karantina ve seyahat yasaklarından sonra hiç olmadığı kadar önemliydi." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Brüksel'den THY'ye Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA