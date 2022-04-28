‘Eğitimin Hayat Boyu Seninle’ diyenlerin gecesi

İSTANBUL Üsküdar ve Gaziantep'te "Eğitimin Hayat Boyu Seninle" anlayışıyla 11 yıldır eğitime önemli katkılarda bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HKÜSEM), 2021-2022 Akademik Yılı'nın ilk danışma kurulu toplantısını, Cemile Sultan Korusu'nda verdiği davetle gerçekleştirdi. HKÜSEM Mütevelli Heyeti Temsilcisi Esra Kalyoncu Değerli'nin ev sahipliği yaptığı gecede bir araya gelen akademiden ve reel sektörden alanında uzman birbirinden değerli isimler, iftar yemeğinin ardından öneri ve tavsiyelerini iletirken, toplantıda danışma kurulu görev ve sorumlulukları ile eğitim merkezinin faaliyetleri görüşüldü. 14 ayrı kategoride, toplam 60 farklı eğitimi, bireyi merkeze alarak 11 yılda 890 bin kişiyi sertifikalarına kavuşturan ve 2018'den itibaren Türkiye'de Uluslararası Bakalorya Eğitimci Sertifikası veren ilk ve tek kurum olan HKÜSEM, gerçekleştirdiği pek çok sosyal sorumluluk projesiyle de dezavantajlı gruplara dokunmaya devam ediyor.