Kalp krizinden ölen Merve Hekimin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Üsküdar İlçe Tanıtım Medya Komisyonu Üyesi Elif Taşyüz Ümit'in aile hekimi kardeşi Merve Taşyüz Polat (33) geçtiğimiz pazartesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Acılı eş Timur Polat, "Merve millet, ırk ayırmadan dünyanın her yerindeki mazlumlara elinden geldiğince yardım etmeye çalışan birisiydi. Eşim çok sevdiğim, beraber yol yürüdüğüm arkadaşım, her şeyimdi. Cumhurbaşkanımız ziyarette bulundu. Dua etti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.