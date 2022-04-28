Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye yoluna emin adımlarla devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırıkkale ziyareti kapsamında, Valiliğin kentteki bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katıldı.

Buradaki konuşmasında, Kırıkkale'nin 2022 eğitim yatırımlarını 70 milyon liradan 370 milyon liraya çıkartma kararı aldıklarını dile getiren Özer, bu yatırımların içerisinde deprem nedeniyle güçlendirilecek "yık-yap" kapsamındaki okulların ve özel eğitim uygulama okullarının bulunduğunu belirtti.

"Yarın itibarıyla bu yatırımları Kırıkkale'ye göndereceğiz ve süreci hemen başlatacağız." diyen Özer, Kırıkkale'nin Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ile savunma sanayi ve mesleki eğitimle ilgili devasa yatırımların bulunduğu bir il olduğunu ifade etti.

Özer, Kırıkkale'nin mesleki eğitimi geliştirmede büyük bir potansiyelinin bulunduğuna işaret ederek, mesleki eğitimde 28 Şubat'ın verdiği hasarı onarmak bir taraftan da iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için devasa projeler ürettiklerini söyledi.

Bu projelerden en öncelikli illerden birinin Kırıkkale olduğunu bildiren Özer, "İnşallah bu potansiyelini önümüzdeki günlerde yeni projelerle, yeni açılımlarla bu alandaki yatırımları, insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak çok daha iyi bir noktaya gelecektir. İnşallah Kırıkkale'mizi Bakanlık olarak talep ettiği her konuda her zaman yanında olacak şekilde çok daha güçlü noktalara taşıyacağız." diye konuştu.