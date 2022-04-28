Müsilaj ve çevre kirliliğiyle "özel yasayla" mücadele! Katlamalı ceza geliyor

AK Parti ve ilgili kurumların bir süredir üzerinde çalıştıkları yasa teklifinde son aşamaya gelindi. Teklifin kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunularak yasalaştırılması bekleniyor. Hazırlanan teklifte yer alan düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

ARITMA TESİSİ YAPACAKLAR

Müsilaj ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda belediyelere yeni sorumluluklar verilecek. İstanbul başta olmak üzere denize kıyısı olan belediyeler ileri biyolojik arıtma tesisleri kuracak. Bunu yapmamaları halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girecek. Bakanlık arıtma tesislerini kendisi yaptıracak. Yapım maliyeti ise belediyelerin İller Bankası'ndan aldığı paydan kesilecek.