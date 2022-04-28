Müsilaj ve çevre kirliliğiyle "özel yasayla" mücadele! Katlamalı ceza geliyor

AK Parti ve ilgili kurumların bir süredir üzerinde çalıştıkları yasa teklifinde son aşamaya gelindi. Teklifin kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunularak yasalaştırılması bekleniyor. Hazırlanan teklifte yer alan düzenlemeler şöyle sıralanıyor:
ARITMA TESİSİ YAPACAKLAR
Müsilaj ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda belediyelere yeni sorumluluklar verilecek. İstanbul başta olmak üzere denize kıyısı olan belediyeler ileri biyolojik arıtma tesisleri kuracak. Bunu yapmamaları halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girecek. Bakanlık arıtma tesislerini kendisi yaptıracak. Yapım maliyeti ise belediyelerin İller Bankası'ndan aldığı paydan kesilecek.
MÜSİLAJA GÜNLÜK TEMİZLİK
Belediyeler deniz kirliliği ve müsilaj gibi konularda sürekli deniz yüzeyini kontrol edip temizlemek zorunda kalacaklar. İhmalleri olursa bakanlıklar devreye girecek. Denizi temizlemeyen belediyelere Türk Ceza Kanunu'nun görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma maddelerinden suç duyurusu yapılabilecek. Bunun yanı sıra başka yaptırımlar da gündeme gelebilecek.
ARITMA TESİSLERİNİ ÇALIŞTIRMAYANA AĞIR CEZA
Bazı sanayi tesislerinin kuruluşları belli sürelerde elektrik ve diğer masraftan kısmet için arıtma tesislerini çalıştırmadığı ve çevreyi kirlettiği görüldü. Teklif kapsamında arıtma tesislerini çalıştırmayan kuruluşları ağır cezalar verilecek. 24 saat bu tesislerin çalışmasını sağlamak için denetimler sıklaştırılacak.
SATIŞ KOLAYLIĞI
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun'da belediye sınırları içindeki hazine taşınmazları üzerinde (Hazine'nin belediyelerin kullanımına sunduğu arazilerde belediyelerin yapılaşma izni verdiği ancak daha sonra sorun yaşanan yerler) yapısı bulunanlarla ilgili doğrudan satış düzenlemesi yapılacak.