İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla çocuklar ile polis arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla özel bir program düzenledi.

"Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar Projesi" kapsamında İstanbul'un Şile İlçesi'nde bulunan bir ilkokuldaki 40 öğrenci, iki öğretmen ve İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri, Çekmeköy Hayvanat Bahçesi - Park Of İstanbul Gezisi düzenledi. Polisler ile birlikte güzel vakit geçiren ve polislerle birlikte yemeğe katılan çocuklar hatıra fotoğrafları çektirdi. Çocuklar ve öğretmenler; İstanbul Emniyeti'ne, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a, polislere, Park Of İstanbul Yetkilileri'ne, Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu'na teşekkür etti.

Polislerden çocuklarla “Park Of İstanbul” çıkarması... | Video