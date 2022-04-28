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Giriş Tarihi: 28.4.2022 10:38

Şanlıurfa Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında "Barış Pınarı bölgesi ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" dedi.

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Şanlıurfa Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
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