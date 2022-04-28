SON DAKİKA: Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ’Kavga’ göndermesi!

"Osman Kavala Sorosçudur"

Bahçeli Osman Kavala'ya neden muhalefet tarafından sahip çıkıldığı ve Abdullah Gül'ün Türkiye'nin imajıyla ilgili söylemi olduğunun hatırlatılması üzerine konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"2013 yılında kulanmış olduğu ifadeyi Abdullah Gül, dikeniyle beraber değerlendirirse şimdi ne hale getirdiğimiz ve onu nasıl katkı sağladığını görmesi lazım. Osman Kavala Sorosçudur ve Türk milletini temsil edecek bir zekâda, kabiliyette, soyda değildir."

"Yarıda kalmış hesaplaşmayı gündeme getirirlerse Türkiye felakete gider"

Bahçeli Gezi olaylarında MHP'lilerinde yer aldığına yönelik iddialara ilişkin şöyle konuştu:

"İlk dönemlerde taksim meydanında olmayan yoktu ki. Ağacı kökünden sökmeye MHP'lilerde bir eğilim göremezsin. Ağaç dikmekle yetişirler. Baktılar ki ağaç yerine memleketi yıkıyorlar o zaman dediler ki dur. O günden itibaren ülkücü camia devlete zarar verebilecek bir eylemin içerisinde olmaz. 53 yıl kolay bir dönem değil, yaşananları da bildiğimiz için söylüyorum. Bu dönemi tekrar yaşatmak isteyenler Allah muhafaza yarıda kalmış hesaplaşmayı gündeme getirirlerse Türkiye felakete gider. Bunun altından CHP kalkamaz." ifadelerini kullanması üzerine MHP Lideri Bahçeli'ye yöneltilen "Tehlikeyi o kadar yakın mı görüyorsunuz" sorusuna ise "Evet, kavgayı körüklerseniz çok yakındır"

"Boykotlarda 68 yılında vestiyer talep edildi"

Bahçeli üniversite eğitim gördükleri akademide 12 bin öğrenci olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

"Boykotların ilk başladığı yerlerden birisi. Okuduğumuz akademide 12 bin öğrenci vardı. Boykotların başladığı yerlerden bir tanesi. Bunların büyük çoğunluğu Ticaret ve bir o kadar da Kültür Lisesinden gelenler. 68 yılında boykotlar başladığında talep neydi biliyor musunuz? ' Vestiyer istiyoruz.' Palto giyecek hali yok. Ama o zamanki istek vestiyer istiyoruz. Vestiyere paltosunu asacak kişi yok. Ama o koskoca profesörler vestiyerde şu yok bu yok derken. ODTÜ'de bir olayın arkasından sopayla başlayan çatışmalar silahla devam etti. O zaman 75 santim marangozda yaptırılmış özel sopa vardı, adı Anayasaydı. Türkiye'de anayasa kavramı; anayasa oluşmadan önce sopa olarak oluşmuştu. Hala o sopa devam ediyor. Onun için biraz geçmişi, bugünü okuyalım, anlatanları dinleyelim. Elektriği kesilen eve gidiyorsun da o dönemde hayatını kaybetmiş, yavruları ortada kalmış bir aileye niye gitmiyorsun? O yıkılan evi elektrikten daha mı kötü. O kadar kandil gönderdik bir tanesi kullanılmamış. Bizimkini kullanmayıp ne yaptı, hayatlarında görmeyen lüksü kullanırlardı eskiden. Şimdi kandili kullanmıyorsun lüksü kullanıyorsun. Ama şimdi çağ elektrik çağı. Toplumu geriye götürmeye, toplumda geçmişteki yaşanan acıları tekrar yaşanabilecek korkusu salmaya kimsenin hakkı yoktur"

"Tencere kapağın sesini sandığa vermiş olsalardı sosyal demokrasi değişmez iktidar olurdu"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesik diye gittiği evin elektriğinin kesik olmadığının ortaya çıktığı konusunun anımsatılması üzerine şöyle dedi:

"Hangi eve gitmişse o evin ahlakı doğruyu söylemesini gerektirir. Bunların hepsi söylediğim şeyleri körüklüyor, esas tehlike orada. Bir sürü kapak tencereyi birbirine çaldılar. Değişen bir şey yok. Herkesin evinde bir sürü tencere kap çıktı çeşit çeşit. Değişen bir şey yok. O kadar tencere kapak vuranlar, tencere kapağın sesini sandığa vermiş olsalardı sosyal demokrasi değişmez iktidar olurdu"

"Bilim Kurulu tarihi bir görev yerine getirmiştir"

Bahçeli maske yasağının kaldırılmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Önemli bir başarı ve rahatlama. Önümüzdeki günlerde toplumda yaşanan çatışma ve gerilimlerin de hafifleyeceği kanaatindeyim. Bir dolmuşla şöför arasındaki ilişki, arabayı park edip etmemedeki gerginlik, bunların hepsi 2 yıldan beri yaşanan ve psikolojik olarak tolumu etkileyen şeyler. Covid 19'daki bilim kurulu tarihi bir görev yerine getirmiştir. Kurula katkı sağlayan bütün değerli bilim insanlarımıza şükranlarımı sunarım. Ama aynı bilim insanı Türkiye'de sosyo-psikoloji açısından da bir araya gelmeli. Türkiye'deki şiddeti, çatışmayı, cinayetleri buna benzer olaylara son verecek bir bilim kurulu görevini üstlenerek toplumda huzuru sağlayabilecek bir çabayı göstermeleri lazım. Bu da bilim insanlarına düşer. Yoksa sağdaki soldaki bir takım insanlarla bu iş olmaz. Çünkü sürekli tahrik ediyorlar. Tahrikin sonucu çatışmalar oluyor. Yani bir yere park ediyorsan et, etmiyorsan başka bir yere git. Çıkıp da park yerini cezaevine çevirmenin, mezarlığa dönüştürmenin kime ne faydası var. Bu toplumu rahatlatmak, müsbet düşünceye sevk etmek, çatışmadan uzaklaştırmak lazım. Pardon diyeceğiniz yerde artık toplum kusura bakma demesi lazım. Pardon ile de bir yere varılmıyor. Hele bazıları var da bana hakaret mi ediyor küfür mü ediyor diye şaşırıyor. Ama kusura bakma kardeşim dediğinde birşey yapmıyor"

Dezenformasyon yasası çalışmaları

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Dezenformasyon Yasasıyla ilgili kendisine taslak sunulup sunulmadığının ve konuyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şöyle dedi:

"AK Parti bürokrasinin konuyla ilgili uzmanlarının yapmış olduğu bir çalışmayı bize de verdiler. Biz de partimizde görevlendirdiğimiz arkadaşlarla görüşmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Geçenlerde de bizde Feti Beyi bu konuda görevlendirmiştik. Mahir Ünal Bey ile Meclis'te bir çalışma grubu oluşturdular. Bayram sonrası Meclis'e geleceği söyleniyor. Bir an evvel gelmesinde de fayda var. Elon Musk'lar Türkiye'de türemesin"