SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi

İFTAR ÖNCESİ BİR ZİYAFET BİR ÖDÜL OLMUŞTUR

Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'in tertil üzere yani sarih kıraatle her harfin, her hecenin, her kelimenin, her cümlenin hakkı verilerek okunması gerektiğini buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in pirüpak bir kalple temiz ağızla, edeple, hürmetle, adeta lafzı ve manası katre katre içilerek tilavet edilmesi gerekir. Şüphesiz en güzeli de Kuranı Kerim'in gönülleri okşayan ruhları tedavi eden, zihinleri harekete geçiren dinleyen etkileyen güzel bir sesle okunmasıdır. Bugün artık 6. ulaştığı için ramazanlarımızın geleneği haline geldiğini söyleyebileceğimiz Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının finali vesilesiyle bir aradayız. Asırlardır her ramazan camilerde veya evlerde bir araya gelerek Kuranı Kerim hatimleri yapan milletimiz için bu yarışma adeta iftar öncesi bir ziyafet, bir nefaset, bir ödül olmuştur. Öncelikle yarışmaya katılan tüm karilerimiz ile onları değerlendiren hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir ay boyunca her akşam TRT ekranlarından milyonlarca vatandaşımızın hanesine ulaşan Kuranı Kerim ziyafetlerinin hazırlığında emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına özellikle tebrik ediyorum.