SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi

KURAN'IN MAHREMİYETİNİNİ ÜZERİNDE TİTREYECEĞİZ

Elbette Kur'an-ı Kerim'e uzanan hiçbir kirli ele müsamaha göstermeyecek, onun mahremiyetinin üzerinde titreyeceğiz. Ama asıl olanın. Kur'an'ı okumak, anlamak yaşamak olduğunu asla unutmayacağız. Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasını, onun önce kalplere sonra zihinlere nüfuzunun ilk adımı olarak kabul ediyorum. Rivayete göre Hazreti Ömer, kız kardeşi ve eniştesinin veya peygamber efendimizin aleyhissalatu vesselam okuduğu Kuran'ı duyduktan sonra Müslüman olmaya karar vermiştir. Dünyanın pek çok yerinde bu şekilde İslam'la müşerref olmuş insanların hikayelerini duyuyoruz. Biliyoruz.

Hamdolsun artık ülkemizde Kur'an eğitimine her yerde ve her seviyede erişmek mümkündür. İmam hatip okullarımızda, diğer okullarımızda ki Kur'an derslerimiz camilerimizde açılan kuran kurslarımızla çocukluktan erişkinliğe kadar her yaş grubunda dileyen herkese Kuranı Kerim'i öğretecek altyapıya sahibiz. Ayrıca çok kısa süre önce kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Diyanet Akademimizle önemli bir eksikliği daha gidererek tüm bu süreci bir adım öteye taşıyor, çok daha nitelikli hale getiriyoruz.

KURAN MÜSLÜMANLIĞA GEÇİŞİ SAĞLAYACAK

Kur'an'ı öğrenme özlemini dindirdiğimize göre bundan sonra enerjimizi ve vaktimizi, onun anlaşılmasına, tefekkür edilmesine, yaşanmasına vermemiz gerektiğine inanıyorum. Nüfus cüzdanı Müslümanlığından Kur'an Müslümanlığına geçişi sağlayacak bir bilinç ikliminin inşasına ve inkişafına ihtiyacımız var. İtikattan amele kadar uzanan geniş bir yelpazedeki bu iklim inşasında en büyük görev alimlerimize hocalarımıza Kur'an beldelerine düşüyor. Mevlana Hazretleri'nin Kur'an'ın hikmeti müminin yiğitliği gibidir sözüne uygun şekilde gündüzlü bir arayışa girmeliyiz. Her biri İslam tarihinin birer yıldızı, birer Kandil'i gibi medeniyet semamızda asılı duran alimlerimizin seviyesine ulaşacak ve daha önemlisi onları aşacak değerler yetiştirmeden Müslümanların bu mihnet devrini geride bırakamayız. Asırlar boyunca İslam dünyasının önderliğini, temsilciliğini yapmış bir millet olarak bu konuda da lokomotiflik görevi bize düşmektedir. İnşallah hep birlikte göstereceğimiz gayretlerle kendimizin ve tüm insanlığın geleceğini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla aydınlatacağız. Bu duygularla bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan herkesi özellikle de dereceye giren karilerimizi tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve TRT'mize bize bu güzel atmosferi yaşattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimizin ve tüm İslam dünyasının kadir gecesinin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor, özellikle de jürimize bu süreç içerisindeki gayretleri sebebiyle yine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı'na da niyazında bulunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.