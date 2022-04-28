Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Panama’da!

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Panamalı mevkidalı Mouynes ile düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Panama arasındaki ticaretin artacağını ve dengeli hale getirileceğini ifade ederek, "Turizm, inşaat, enerji ve lojistik alanlarında büyük bir potansiyel bulunuyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Eğitim, kültür, Türk dilinin Panamda okutulması dair bir çok alanda iş birliğimizi nasıl güçlendirebileceğimizi konuştuk. Ve bölgesel konuları da ele aldık.

Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi verdik.

Ayrıntılar geliyor...