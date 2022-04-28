GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi. Örgüt mensubu kişinin sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı.

SABAH ORTAYA ÇIKARMIŞTI

SABAH'ın Türkiye'nin gündemine taşıdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki örgüt yapılanması büyük yankı uyandırmıştı. PKK terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan talimatıyla kurulan DİAYDER referansıyla, PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı 455 PKK/KCK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP ile FETÖ terör örgütü üyelerinin işe alınmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine konun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 1 hazine maliye müfettişi, 5 mülkiye müfettişi, 1 MASAK uzmanı ve 1 tanede ticaret müfettişi görevlendirilmişti.

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