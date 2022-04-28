İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, göreve gelir gelmez ilk iş olarak AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkarmış ardından da belediyeye 33 bin civarı işçi alımı yapmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğuna dikkat çekmişti. PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve illegal eylemlere katıldığına dair kayıtları olan örgüt mensuplarının İBB'de işe alındığı belirlendi.
UZUN NAMLULU SİLAHLA FOTOĞRAF
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak D. isimli kişinin, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
İBB'de uzman olarak çalışan kişinin PKK'lılarla fotoğrafı ortaya çıktı | Video
GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi. Örgüt mensubu kişinin sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı.
SABAH ORTAYA ÇIKARMIŞTI
SABAH'ın Türkiye'nin gündemine taşıdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki örgüt yapılanması büyük yankı uyandırmıştı. PKK terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan talimatıyla kurulan DİAYDER referansıyla, PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı 455 PKK/KCK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP ile FETÖ terör örgütü üyelerinin işe alınmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine konun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 1 hazine maliye müfettişi, 5 mülkiye müfettişi, 1 MASAK uzmanı ve 1 tanede ticaret müfettişi görevlendirilmişti.İBB'den 'terör soruşturması'na ilişkin itiraf gibi açıklama: Arşiv araştırmasında eksik var İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'nin personel alımı ile ilgili açıklama: Suç kaydı olan kişiler güvenlik soruşturması yapılmadan alınmış... İBB-PKK birlikteliğine isyan eden Muhtar Cavide'den karşı dava: İmamoğlu ve Ongun'a 3-5 kuruşluk dava açtı