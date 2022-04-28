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Giriş Tarihi: 28.4.2022 19:28 Son Güncelleme: 28.4.2022 19:40

Son dakika: İçişleri duyurdu! Hakkari'de 2 terörist etkisiz

Son dakika: İçişleri duyurdu! Hakkari’de 2 terörist etkisiz

Son dakika İçişleri Bakanlığı açıklaması: Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonla ilgili bilgileri paylaştı.

Bakanlık açıklaması şu şekilde: Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Son dakika: İçişleri duyurdu! Hakkari'de 2 terörist etkisiz
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