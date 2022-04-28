Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Mersin'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 28.4.2022 09:24 Son Güncelleme: 28.4.2022 09:27

SON DAKİKA | Mersin'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı

SON DAKİKA | Mersin’de saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı

Sn dakika haberi... Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda saldırı hazırlığında olan PKK-KCK üyesi 6 terörist gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda saldırı hazırlığında olan PKK-KCK üyesi 6 terörist gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, 27 Nisan 2022 tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK Silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yakalanan teröristlerin kaldıkları ikametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Mersin'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA