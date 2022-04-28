Zihinlerimizden salgın korkusunu atıyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ramazan ayı boyunca il il gezi programına Aydın'la devam etti. Vatandaşla maskesiz ele ele bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Bakan Koca "Zor dönemleri geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz. Artık güvendeyiz. Aşımız var, ilacımız var. Bu silahlar elimizde olduğu müddetçe hastalık artık büyük bir tehdit olmaktan çıkmıştır. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Bakan Koca üst solunum yolu enfeksiyonu varsa bundan sonra maske takmanın alışkanlık haline gelmesi gerektiğini de söyleyerek "Vatandaşlarımıza bu noktada hassasiyet göstermelerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaş büyüklerimizi korumak için herhangi bir enfeksiyon belirtimiz varsa mutlaka maskeli olmalıyız. Günlük vaka sayıları da 1000'in altına inene kadar sağlık kuruluşları ve uçaklar dahil toplu ulaşım araçlarında maske şartı devam ediyor"dedi.