110 bin trafik ekibi sahada! SABAH, helikopterli denetime katıldı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SIKI TEDBİR

İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı'nda karayollarında sıkı trafik tedbirleri uygulayacak. Bayram tatili öncesi ve sonrasında toplam 110 bin trafik ekibi 208 bin 900 personel görev yapacak. Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler bayram tatili öncesi 29 Nisan'a başlayacak ve 9 Mayıs'a kadar sürecek.

Ramazan Bayramı süresince hızdan kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecek. Kazaların yoğunlaştığı yol kesimlerinde Mobil Radar Araçları ve Elektronik Sistemlerle hız denetimleri artırılacak. Özellikle yerleşim yerlerinde ve kavşaklarda kurulu bulunan KGYS'lere ait kameralar kullanılarak cep telefonu, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlalleri tespit edilecek. Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında "GÖRÜNÜR" olmalarının sağlanacak. Helikopterler, drone ve İHA türü hava taşıtlarıyla havadan yapılan trafik denetimleri, bayram süresince artırılacak.