Bakan Murat Kurum’dan CHP’li Özgür Özel’in tehditlerine sert tepki: Kimse parmak sallayamaz kimse tehdit edemez

"BU MİLLETİN SEÇTİĞİ LİDERİNE KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ, TEHDİT EDEMEZ"

Kurum, ilçeye birçok yatırımın kazandırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Karapınar GES santralimizi unutmadım. Hamdolsun bu dev tesisi Karapınar'ımıza kazandırdık. Şu anda yüzde 50 kapasite ile elektrik üretiyor. Karapınar GES, tam kapasiteye geçtiğinde Avrupa'nın 1'inci dünyanın ise 5'inci büyük güneş enerjisi santrali olacak. Böylesine vizyon hedefler belirlerken, projeler üretirken ülkemizi eski karanlık günlere döndürmek isteyenlerle de kıyasıya mücadele ediyoruz. Bu ülkenin yarınları ve istikbali için yaptığımız yatırımları, 'ya durdurursunuz ya da göreve gelince mani oluruz' deyip milleti ve yatırımcıları tehdit edenlere, 20 yıldır haykırdığımız gibi 'ya aydınlık bir istikbal ya da eski karanlık günler' diyoruz. Ya millet ya zillet diyoruz. Ya istiklal ya izmihlal diyoruz. Hangi odaklardan sufle aldıkları belli olmayanlar, büyükelçilikler önünde hizaya girenler, gezi kalkışmasında bu milletin üzerine yürüyen baronlar ve onları müdafaa eden şovmenler duysunlar. Bu ülkenin istiklaline kimse kastedemez. Bu gençlerin istikbaline kimse yan gözle bakamaz. Bu milletin izzetine kimse halel getiremez. Bu milletin seçtiği liderine kimse parmak sallayamaz, tehdit edemez."